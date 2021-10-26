Покупая продукт надо быть уверенным, что он безопасен

Чтобы привлечь покупателей многие продукты часто обрабатывают кране неполезными, а иногда и опасными веществами. Как не приобрести за свои деньги "отраву в красивой упаковке" рассказала "Сегодня" .

В осенне-зимний период все чаще на прилавках магазинов и рынков можно увидеть яркую курагу и блестящий чернослив. Но съев пару ягод можно серьезно отравится диоксидом серы. Именно этим вещество обрабатывают сухофрукты, чтобы придать им красивый вид и надолго сохранить продукт. В свою очередь диоксид серы может вызывать удушье, расстройство речи, проблемы с ЖКТ и даже отек легких.

При этом проверить все сухофрукты, которые продаются на украинских рынках, содержится ли в них диоксид серы или нет, физически просто невозможно. Поэтому зачастую здоровье покупателя - это исключительно его забота.

Курага - очень полезный продукт. В ней содержаться полезные витамины, макро- и микроэлементы. Ее часто рекомендуют диетологи. Но покупая курагу стоит помнить, что ее не стоит употреблять детям в больших количествах. Так она часто вызывает различные аллергические реакции. И конечно же если плоды будут обработаны диоксидом серы, у ребенка может быть сильнейшее отравление.

Чтобы избежать крайне неприятных ситуаций, перед покупкой любого сухофрукта следует не только внимательно изучить упаковку, но и поинтересоваться у продавца, каким веществом обработаны плоды. И конечно лучше покупать не слишком привлекательные сморщенные сухофрукты. Гарантия, что это натуральный продукт намного больше.

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