Любимый многими с детства зефир, за последние годы значительно поменял свой вкус. Теперь найти на прилавках магазинов качественный зефир практически невозможно.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В 2020 году в Украине было произведено около 40 тысяч тонн зефира, но, как утверждают покупатели, не всегда воздушное лакомство имеет приятный вкус. Среди основных нареканий: "резиновая" консистенция и сахар который скрипит на зубах.

Согласно классическому рецепту, зефир изготавливается из фруктового пюре и взбитого яичного белка. Но сейчас производители, чтобы удешевить производство и продлить срок годности, добавляют сахар, а порой и опасные для здоровья вещества.

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Поэтому прежде чем совершить покупку следует внимательно изучить состав продукта.

Натуральный зефир не может храниться более двух месяцев. Также стоит избегать зефира, в состав которого входят различные "Е-шки". Например, добавляя бензоат натрия (е211) в зефир, производитель тем самым продлевает срок годности. Но эта "Е-шка" крайне негативно влияет на микрофлору кишечника, провоцирует появление у детей дефицита внимания и снижает их интеллектуальные способности.

Еще один популярный консервант цитрат натрия (е331) способен повышать давление, провоцировать аллергические реакции, вызывать тошноту, диарею, головные боли.

У вкусного и качественного зефира яблочное или другое фруктовое пюре стоит минимум на третьем месте. Его содержание в готовом продукте должно составлять 10-20%%.

Лучше не покупать зефир, в состав которого входят сахарозаменители и трансжиры. Последние чаще всего используются при изготовлении глазурованного зефира.

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