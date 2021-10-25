Любимый многими с детства зефир, за последние годы значительно поменял свой вкус. Теперь найти на прилавках магазинов качественный зефир практически невозможно.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
В 2020 году в Украине было произведено около 40 тысяч тонн зефира, но, как утверждают покупатели, не всегда воздушное лакомство имеет приятный вкус. Среди основных нареканий: "резиновая" консистенция и сахар который скрипит на зубах.
Согласно классическому рецепту, зефир изготавливается из фруктового пюре и взбитого яичного белка. Но сейчас производители, чтобы удешевить производство и продлить срок годности, добавляют сахар, а порой и опасные для здоровья вещества.
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Поэтому прежде чем совершить покупку следует внимательно изучить состав продукта.
Натуральный зефир не может храниться более двух месяцев. Также стоит избегать зефира, в состав которого входят различные "Е-шки". Например, добавляя бензоат натрия (е211) в зефир, производитель тем самым продлевает срок годности. Но эта "Е-шка" крайне негативно влияет на микрофлору кишечника, провоцирует появление у детей дефицита внимания и снижает их интеллектуальные способности.
Еще один популярный консервант цитрат натрия (е331) способен повышать давление, провоцировать аллергические реакции, вызывать тошноту, диарею, головные боли.
У вкусного и качественного зефира яблочное или другое фруктовое пюре стоит минимум на третьем месте. Его содержание в готовом продукте должно составлять 10-20%%.
Лучше не покупать зефир, в состав которого входят сахарозаменители и трансжиры. Последние чаще всего используются при изготовлении глазурованного зефира.
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