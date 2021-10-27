Провал государственной угледобычи стал причиной острой нехватки угля на государственных ТЭС, заявила нардеп Виктория Гриб.



«Основная причина дефицита угля на государственных ТЭС и ТЭЦ – это именно наплевательское отношение и нежелание финансировать государственные шахты в нужных объемах. Общая сумма задолженности перед шахтерами уже приближается к двум миллиардам гривен!», - сообщила Гриб на своей странице в Facebook.



По словам нардепа, ситуацию с нехваткой угля на государственных ТЭС еще можно исправить, увеличив финансирование госшахт до конца 2021 года на 2,4 млрд грн.



«Самое удивительное, что срыв отопительного сезона еще можно предотвратить. Для этого до конца 2021 года на нужды угольщиков выделить 2,4 миллиарда, а в 2022 году расходы на финансирование программ поддержки угольной отрасли увеличить до 12 миллиардов», - отметила Виктория Гриб.



Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.



Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.



В середине октября советник премьера Юрий Бойко заявил, что «ДТЭК Энерго», исходя из показателей накопления угля и заключенных импортных контрактов, будет способна работать в ОЗП в штатном режиме, хотя и будет иметь незначительные остатки топлива.



13 октября ДТЭК экстренно отгрузил государственной «Центрэнерго» и частной «Донбассэнерго» около 50 тыс. т для недопущения их остановки.