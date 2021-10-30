В Украине в результате верификации около 200 тыс. домохозяйств не прошли проверку и не получили субсидию - при этом у некоторых из них еще есть шанс на получение помощи.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Музыченко объяснил, что субсидию можно получить даже в случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, просроченной более трех месяцев. Для этого нужно лишь заключить договор о реструктуризации этой задолженности с поставщиками коммунальных услуг, перед которыми существует долг.

Наиболее типичными причинами отказов замминистра назвал наличие депозитов свыше 100 тыс. грн, а также владение несколькими объектами недвижимости, особенно в городах.

Кроме того, Музыченко рассказал, что более 200 тысяч домовладений не прошли проверку после обращения за субсидиями. Но это не значит, что все они потеряли право на субсидию – ситуация может поменяться. Например, у человека был депозит, а теперь нет.

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.