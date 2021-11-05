Политолог Руслан Рохов рассказал, какие полномочия должны быть у президента, а также заявил, что подлинным гарантом Конституции является народ.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«Я за президентскую республику, но в условиях сильной системы удержания и противовесов. В системе координат, когда один человек всенародно избран, это самая большая политическая легитимность», - отметил Рохов.

По мнению эксперта, любой президент получает наибольшую поддержку на выборах, поэтому легитимность сводится к тому, что он сам может иметь больше полномочий и формировать правительство, потому что фактически весь или большинство народа выдвинуло его.

«Если строить систему, где президент не выполняет функцию, тогда нельзя президента избирать народом. В системе, где народ избирает президента, это неизбежное последствие», - подчеркнул Рохов.

По словам политолога, если президент наиболее легитимный, то нам не нужна транзитная функция гаранта Конституции. Как отметил эксперт, понятие гаранта Конституции более склонно к монархии.

«В условиях республики, когда народ проголосовал за Конституцию и формирует органы власти, то народ и является гарантом Конституции», - подчеркнул Кочетков.

По мнению политолога, ярким примером этого является революция достоинства, когда народ как гарант Конституции снес власть. По словам эксперта, народ является настоящим гарантом Конституции, а президент, если его избирает народ, должен сразу возглавлять исполнительную ветвь власти.

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