Украинская журналистка, общественный деятель и блогер Янина Соколова рассказала, как можно влиять на общественные настроения в ежедневных разговорах.

Об этом она рассказала в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

«Я жила на Новопечерских Липках десять лет. После того как пророссийские сепаратисты временно оккупировали города на востоке нашей страны, часть мэров маленьких городков перебрались в Печерск. Я с ними в лифтах ездила, общалась. Один мэр имел очень пессимистические настроения. Он говорил: «Нас унижали годами, Донбасс не слышали».

Сейчас он уже не думает, что его унижали. Более того, год назад он начал разговаривать по-украински.

«У него несколько другой взгляд, не скажу, что антироссийский, но он свой взгляд изменил. Я не хочу, чтобы наши зрители ужасались выходить за круг собственного аквариума: пусть нас мало, но мы будем в своем аквариуме. Это как свидетели Иеговы. Но, выходя из своего аквариума, мы должны быть с агитационным листиком в руках и готовы убеждать. Быть изысканными, говорить вообще о других вещах, но «Иегову» всовывать в наши разговоры. На самом деле, так оно и происходит», - отмечает Соколова.

Надо пытаться сеять это среди наших знакомых. Пусть фрагментарно, но это удается, отмечает журналистка.

Она акцентирует: «Мы живем в очень крутое время. Я счастлива, что живу в это время – время перемен, время возможностей, когда мы можем благодаря своей сильной позиции, гражданскому обществу менять страну. Мы видим, как реагируют власти на часть наших расследований, на эмпатию общества. Они очень активно читают Фейсбук и расширяется круг людей, на которых влияет Фейсбук. Как когда-то Твиттер Трампа влиял на цены на фондовых рынках, так и сейчас Фейсбук часто управляет офисом президента», - заключает она.

Politeka сообщала, что Тарас Козуб высказал свое мнение по поводу уровня компетенции современных украинских журналистов.

Также Politeka сообщала мнение Корчинского, что Попытки сепаратизма и подрывной деятельности в Крыму и на Донбассе уже были с начала 90-х.