У Києві батьки виступили за те, щоб діти повернулися за шкільні парти: петицію вже підтримали в Київраді, проте поки питання дистанційного навчання в столиці вирішене незакінчено.

29 жовтня батьки київських школярів створили петицію про повернення молодшокласників за парти. У ній пропонується дозволити учням 1-4 класів займатися в школах, а не дистанційно як зараз.

Всього за кілька днів петиція зібрала 8 тисяч підписів при необхідному для її розгляду мінімумі в 6 тисяч підписів.

Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я підтримала цю пропозицію, а 11 листопада її розглянули і в Київраді. Телеграм-канал "Київ влада" з посиланням на свої джерела повідомляє, що чиновники також виступили на підтримку петиції.

Проте карантинні обмеження вводилися рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС, а значить поки Київрада не може їх скасувати.

Відзначимо, що на сьогоднішній день школи в «червоній» карантинній зоні можуть продовжувати працювати, але тільки за однієї умови: всі співробітники повинні бути вакциновані. Крім того, у місцевої влади є право самостійно посилювати умови карантину, відправляючи на дистанційне навчання навіть учнів шкіл, де умови з вакцинації працівників дотримуються.

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