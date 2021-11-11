У Києві батьки виступили за те, щоб діти повернулися за шкільні парти: петицію вже підтримали в Київраді, проте поки питання дистанційного навчання в столиці вирішене незакінчено.
29 жовтня батьки київських школярів створили петицію про повернення молодшокласників за парти. У ній пропонується дозволити учням 1-4 класів займатися в школах, а не дистанційно як зараз.
Всього за кілька днів петиція зібрала 8 тисяч підписів при необхідному для її розгляду мінімумі в 6 тисяч підписів.
Постійна комісія Київради з питань охорони здоров'я підтримала цю пропозицію, а 11 листопада її розглянули і в Київраді. Телеграм-канал "Київ влада" з посиланням на свої джерела повідомляє, що чиновники також виступили на підтримку петиції.
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Проте карантинні обмеження вводилися рішенням міської комісії з питань ТЕБ і НС, а значить поки Київрада не може їх скасувати.
Відзначимо, що на сьогоднішній день школи в «червоній» карантинній зоні можуть продовжувати працювати, але тільки за однієї умови: всі співробітники повинні бути вакциновані. Крім того, у місцевої влади є право самостійно посилювати умови карантину, відправляючи на дистанційне навчання навіть учнів шкіл, де умови з вакцинації працівників дотримуються.
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