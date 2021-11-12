Социальный деятель, автор инновационных проектов Владимир Езерский спрогнозировал, что Украина готова создать новую социальность и начать экспортировать когнитивные технологии.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Но все зависит от того, появятся ли новые потенциальные площадки нового дискурса. То есть иной дискурс, дискурс из будущего, из иного будущего в новое настоящее», - говорит он.

Вопросами когнитивной долины Езерский занялся еще в 2018 году. Вместе с кандидатом технических наук Ольгой Гончаровой они в Одессе запустили открытый дискурс и провели первые встречи, где были представители из Киева и других городов.

«Поэтому ядро когнитивной долины в Украине уже есть и более трех лет развивается. Это именно технологии мышления. Сегодня формируется рынок мышления, и Украина может стать лидером рынка мышления и рассмотреть мышление как продукт. Человек не может не познавать. И когда мы начинаем исследовать процесс самого познания, и исследование этого процесса приводит нас к описанию процесса познания», - рассказывает футуролог.

К примеру, как дети познают мир? Они ощущают, у них еще слов и образов, и в результате этих ощущений у них рождается эврика, инсайт, озарение.

«На базе этого у них запускается мощный нейрогенез, в результате формируется нейросеть. Способ познания мира детьми называется квартология, то есть «основанная на четырех»: ощущение, инсайт, нейрогенез, нейросеть. Буквально дети мыслят телом. Благодаря состояниям дети в какой-то момент научились различать членораздельную речь. И тогда их технология познания расширяется, у них получается слово, после слова – представление, образ, а потом рождается голос, то есть другой способ познания. Когда мы двигаемся дальше, у нас активизируется триология, или троичная логика: логика возможного, или логика игры», - рассуждает мыслитель.

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