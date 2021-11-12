Социальный деятель, автор инновационных проектов Владимир Езерский рассказал, что мечта – это одновременно игра и возможность сплотить общество и мобилизовать пассионарное движение вперед.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Даже больше: это возможность рассмотреть общество как разных и равных, равновеликих, когда равновеликие соединяются, не объединяясь. Зачем нам объединяться? Мы и так едины по факту того, что мы находимся на планете Земля, по факту того, что мы дышим одним и тем же воздухом. По факту того, что над нами одно и то же небо и светит одно и то же солнце. Мы едины по своей био-физио-психоприроде. Нам нужно научиться соединять разные вещи, не объединяя их. Тогда мы двигаемся к разнообразному миру. Именно благодаря мечте мы можем соединять разное», - рассуждает он.

Мыслитель задается вопросом: что соединяет успешных людей? Будущее, а не прошлое и настоящее.

«Потому что в будущем есть много пространств и много возможностей. И вот без совместного освоения мечты нам не выбраться. Нужно понять, что это – технология. Мечта – это не мыльные пузырьки. Мечта – это меч, творящий новое начало. Даже в слове «мечта» мы можем увидеть меч, твердый, как новое начало», - отмечает он.

Человечество по факту существует, только надо сказать, что это асоциальное явление, и оно не может быть социальным. А дальше нужно смотреть, в какие формы социальные преображается человечество.

«Если мы вспомним, что «социум» с латыни переводится как «партнер», то получается, что человечество является в виде социума партнером государства. А главная задача государства – обеспечить безопасность, но не повышать порядки. Задача же человечества – повышение порядков качества жизни», - делает вывод Езерский.

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