В некоторых украинских городах дети вернулись за парты с 15 ноября, тогда как в части школ продолжится дистанционное обучение еще минимум неделю.
Во многих школах с понедельника, 15 ноября, разрешили проводить очное обучение. Некоторые города возвращают детей в школы частично – выходят только ученики младших классов или же некоторых школ.
Так, за парты вернулись все ученики во всех школах в Черновцах, Ровно и Харькове. От дистанционки отказались большинство школ в Чернигове, Житомире и Днепре.
Во Львове, Черкассах, Сумах и Запорожье на учебу вышли ученики 1-4 классов.
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Полностью на дистанционке остаются Киев и Николаев.
Отметим, глава Кабмина Денис Шмыгаль сделал заявление по поводу отмены онлайн-обучения в школах, вузах, техникумах и колледжах, так как непривитых сотрудников отстранили от работы.
По словам премьера, в правительстве обратились к главам местного самоуправления с просьбой приложить все усилия, чтобы возобновить очный режим работы в учебных заведениях.
Тем временем, в Украине начала спадать вспышка коронавируса, которая наблюдалась последний месяц. По состоянию на 15 ноября, за сутки в стране зафиксировали 10 802 новых случая.
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