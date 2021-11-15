Учительница без прививки от ковида устроила скандал во время урока - в дело вмешалась полиция.

Об этом стало известно благодаря публикации в Facebook Светланы Бойченко.

В городе Александрия, что на Кировоградщине, в школу пришли полицейские и начали требовать от учительницы, которая выступила против вакцинации, покинуть класс.

Известно, что женщину отстранили от работы из-за отсутствия прививки против вируса Covid-19.

"Вы на данный момент не имеете права находиться на рабочем месте из-за отстранения от работы", — заявили полицейские.

Педагог ответила, что должно быть решение суда с тем, чтобы отстранить ее от работы.

"Вы моими правами не имеете права управлять. Своими правами управляю я", — заявила учительница.

После этого правоохранители вышли с педагогом в коридор, где составили протокол.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В "красной зоне" находится уже 17 регионов. В этих областях действуют жесткие ограничения.

Запрещена работа развлекательных и торгово-развлекательных заведений, непродовольственных магазинов и рынков, проведение массовых мероприятий.

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