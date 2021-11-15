Учительница без прививки от ковида устроила скандал во время урока - в дело вмешалась полиция.
Об этом стало известно благодаря публикации в Facebook Светланы Бойченко.
В городе Александрия, что на Кировоградщине, в школу пришли полицейские и начали требовать от учительницы, которая выступила против вакцинации, покинуть класс.
Известно, что женщину отстранили от работы из-за отсутствия прививки против вируса Covid-19.
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"Вы на данный момент не имеете права находиться на рабочем месте из-за отстранения от работы", — заявили полицейские.
Педагог ответила, что должно быть решение суда с тем, чтобы отстранить ее от работы.
"Вы моими правами не имеете права управлять. Своими правами управляю я", — заявила учительница.
После этого правоохранители вышли с педагогом в коридор, где составили протокол.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В "красной зоне" находится уже 17 регионов. В этих областях действуют жесткие ограничения.
Запрещена работа развлекательных и торгово-развлекательных заведений, непродовольственных магазинов и рынков, проведение массовых мероприятий.
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