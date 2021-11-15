Социальный деятель, автор инновационных проектов Владимир Езерский заявил, что Украине вполне удалось бы стать доминантным государством в сфере когнитивистики, то есть речь идет о понимании и познании мира, чем она бы и ответила на цивилизационный кризис.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Прежде всего, Езерский указывает на то, что сегодня в мире продолжается смысловой и цивилизационный кризис. В то же время ответить на это, по его мнению, может как раз таки Украина. «Украина готова создать новую социальность и начать экспортировать когнитивные технологии», - убежден он.

В частности, эксперт указывает на то, что согласно статистике Украина является наиболее свободным государством в мире, но в то же время она совсем не знает, что с этим делать. «Украина – страна, в которой самое свободное мышление. В момент распада Советского Союза мы оказались одной из богатейших стран Европы благодаря человекам, которые проживали на этой территории», - объясняет он.

Сначала, как рассказывает Езерский, у украинцев было много вдохновения, но потом оно сменилось экономическим и политическим спадом. Тем не менее, добавляет он, люди продолжали размышлять над тем, как сделать страну по-настоящему свободной, поэтому сейчас наибольший уровень мыслителей сосредотачивается именно в Украине. «Мыслители все-таки занимаются словами, при помощи которых описывают невозможное будущее и делают из него новое настоящее», - рассуждает гость программы.

Следовательно, заключает он, в Украине можно реализовать когнитивную долину, как в свое время в США – Кремниеву, которая позволила американцам занять доминантную позицию в информационном мире. «Я же вижу, что благодаря свободной мысли, которая сегодня еще присутствует в Украине, мы можем стать доминирующей страной в области когнитивистики, то есть как познавать», - подчеркивает эксперт. Попутно он напоминает о словах Декарта: «познаю – значит существую».

Как сообщала Politeka, Езерский рассказал, что Украина готова экспортировать когнитивные технологии.

Также Politeka писала о том, что Езерский рассказал, что объединяет человечество и зачем ему мечты.