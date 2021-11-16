Астролог Влад Росс рассказал, как долго будут происходить ограничения нашей свободы, когда закончится коронавирус и как звезды влияют на самочувствие человека.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз» с ведущим Владом Россом.

«Пока Сатурн будет в Водолее, будут происходить ограничения нашей свободы. Потому что Водолей - это знак свободы, либертарианство, возможность ни от кого не зависеть. А Сатурн – это всегда ограда, скованность и какие-то сложные ситуации. И вот пока Сатурн будет находиться в зодиакальном знаке Водолея, то какие-то преграды, сложные ситуации в жизни, ограничения, ношения масок у нас будут присутствовать», - рассказал он.

«Звезды могут сильно влиять на самочувствие человека. Например, в доме смерти может находиться знак Весы, и за этим нужно наблюдать, а также смотреть, какая ситуация с почками. Или зодиакальный знак Льва в восьмом доме гороскопа – это значит, что нужно проверять сердце. Бывает так, что вы родились под влиянием не счастливой звезды, например, как звезда Васат связана с ядами и отравлениями. И если она у вас восходила в момент рождения, то вы можете умереть именно от ядов и отравления», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал, какие украшения подходят Весам.

Также Politeka писала о том, что Росс объяснил, почему Козерог – одновременно самый несчастный и самый счастливый знак зодиака.