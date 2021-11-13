Что нужно для получения выплат

Украинцы, которые не работали какое-то время, все же могут рассчитывать на пенсионные выплаты, но только при нескольких условиях страховой стаж безработных будет учитываться.

Бывают случаи, когда украинцы находились без работы какое-то время, и при выходе на пенсию оказалось, что им не хватает страхового стажа. В таких случаях есть исключения, сообщает сайт На пенсии.

Так, в страховой стаж засчитывается:

период пребывания на учете в центре занятости при получении пособия по безработице;

получение помощи по частичной безработице;

получения пособия во время карантина, с целью предотвратить распространения болезней;

получение матпомощи во время профподготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Отметим, размер пенсии в Украине в основном зависит от двух факторов: количества стажа и размера зарплаты. Работа по совместительству на общем стаже не сказывается - в данном случае стаж считается в одинарном размере, но зарплата на разных работах при расчете пенсии учитывается.

Если человек официально работал по совместительству, то при назначении пенсии информация о зарплате учитывается, что в конечном итоге положительно влияет на индивидуальный коэффициент заработной платы.

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