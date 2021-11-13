Украинцы, которые не работали какое-то время, все же могут рассчитывать на пенсионные выплаты, но только при нескольких условиях страховой стаж безработных будет учитываться.
Бывают случаи, когда украинцы находились без работы какое-то время, и при выходе на пенсию оказалось, что им не хватает страхового стажа. В таких случаях есть исключения, сообщает сайт На пенсии.
Так, в страховой стаж засчитывается:
- период пребывания на учете в центре занятости при получении пособия по безработице;
- получение помощи по частичной безработице;
- получения пособия во время карантина, с целью предотвратить распространения болезней;
- получение матпомощи во время профподготовки, переподготовки или повышения квалификации.
Отметим, размер пенсии в Украине в основном зависит от двух факторов: количества стажа и размера зарплаты. Работа по совместительству на общем стаже не сказывается - в данном случае стаж считается в одинарном размере, но зарплата на разных работах при расчете пенсии учитывается.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Вакарчук из "Океан Эльзы" после отъезда из Украины показал, кого внезапно встретил: "Две легенды"
Продюсер Верки Сердючки рассказал о состоянии Данилко после пережитой трагедии: "Скоро весь мир услышит"
Новые штрафы вводятся для украинцев, подписан закон: "До 150 тысяч гривен"
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук призналась, на сколько лет его старше: "Старая кобыла"
Если человек официально работал по совместительству, то при назначении пенсии информация о зарплате учитывается, что в конечном итоге положительно влияет на индивидуальный коэффициент заработной платы.
Напомним, карантин и пенсии: выяснилось, что потеряют украинцы из-за простоя предприятий
Как сообщала Politeka, пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит
Также Politeka писала, украинцам раздадут деньги на больничном, кто и сколько может получить