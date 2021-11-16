Рекордно высокие цены на газ в мире привели к подорожанию ряда продуктов в Украине - средние цены на продукты питания по сравнению с 2020 года выросли на 14,3%.

В Украине и дальше будет наблюдаться рост цен. Такой прогноз озвучил советник по стратегическому развитию президента Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир Лапа, сообщает UBR.ua.

По прогнозам, можно ожидать сезонного повышения цен на молочные продукты, которое ориентировочно продлится до февраля. А в ближайшие два месяца в Украине будет наблюдаться рост цен на хлебопродукты и мясо.

В то же время, эксперт отметил, что цены на сахар и растительное масло исчерпали потенциал роста в связи с поступлением на рынок продукции, произведенной из урожая 2021 года.

За год, с сентября 2020 по сентябрь 2021 года, среди продуктов питания в Украине наиболее подорожали сахар (на 88%), подсолнечное масло (72%), а также яйца (61%). Хлеб вырос в стоимости на 17%.

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