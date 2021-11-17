С 1 января 2022 года в Киеве проезд в общественном транспорте будет стоить 20 гривен - вслед за подорожанием изменятся цены и на проезд в маршрутках.

В КГГА отмечают, что пока продолжаются обсуждения нового тарифа на общественный транпорт и он окончательно не утвержден. Об этом пишет "Сегодня".

В то же время во Всеукраинском объединении перевозчиков отмечают, что если киевские власти подымут стоимость проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен - проезд в маршрутках однозначно повысится. Но цена может быть и меньше 20 гривен.

А что остается перевозчикам? Они покупают за свой счет транспорт, несут на себе всю финансовую нагрузку. Они просто не могут быть альтруистами и работать в убыток себе. Они покупают за свой счет транспорт, несут на себе всю финансовую нагрузку. Они просто не могут быть альтруистами и работать в убыток себе.

По новым тарифам, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. Однако, если ехать с карточкой киевлянина, цена будет - 12 грн.

Напомним, что резкое повышение цен на проезд взбесило украинцев, сколько придется платить.

Как Politeka писала, проезд подорожает до 20 гривен, названа дата.

Также Politeka рассказывала, в Одессе подорожает общественный транспорт с 1 ноября.