З 1 січня ціна на проїзд у громадському транспорті Києва значно зросте, українці не стали мовчати.

У Києві ціни на проїзд у громадському транспорті зростуть з 8 до 20 гривень. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2022 року. Про це передає Politeka.net, з посиланням на Економічну Правду.

Через електронний квиток вартість поїздки складе від 15 до 20 грн: 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн – при покупці 1-9 поїздок.

Також, залишаться проїзні на місяць зі знижками, одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Поворозник зазначив, що це вимушене підвищення цін, яке не проводилося з 2018 року. За ці роки став вище індекс споживчих цін, підвищилася мінімальна і середні зарплати, стали вище тарифи на електроенергію і дизельне пальне.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де обурені підняттям цін: "Жесть", "Ціни ростуть, а зарплата ні", "Більшість транспорту в Києві не відповідає навіть теперішнім цінам, тільки це нікого не хвилює", "Дешевше буде вже їздити на таксі!", "І тоді кататися на транспорті буде ще менше людей. Браво".

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