В українській столиці вирішили змінити ціни на проїзд - тепер проїхатися в громадському транспорті можна буде за значно більшу суму, ніж раніше.

Разова поїздка у метро і комунальному наземному транспорті (трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 грн. Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація, пише Politeka.net.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що при оплаті можна скористатися "Картою киянина", тоді для тих, у кого немає пільги на безкоштовний проїзд, вартість проїзду складе 12 грн.

Ті, хто володіє Kyiv Smart Card ціна проїзду складе від 15 до 20 гривень, залежно від кількості куплених поїздок: 15 грн - 50 поїздок, 20 грн - 1-9.

Крім того, можна купити місячний проїзний квиток зі знижками - однак поїздка тоді складе від 14,20 грн в залежності від типу проїзного. Також діятимуть проїзні квитки з моменту активації: на 24 години, 48 і 72 години.

Поворозник зазначив, що це вимушене підвищення цін, яке не проводилося з 2018 року. За ці роки став вище індекс споживчих цін, підвищилася мінімальна і середні зарплати, стали вище тарифи на електроенергію і дизельне пальне.

Вартість проїзду планується підняти з 1 січня 2022 року.

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