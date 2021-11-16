В українській столиці вирішили змінити ціни на проїзд - тепер проїхатися в громадському транспорті можна буде за значно більшу суму, ніж раніше.

Разова поїздка у метро і комунальному наземному транспорті (трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 грн. Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація, пише Politeka.net.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що при оплаті можна скористатися "Картою киянина", тоді для тих, у кого немає пільги на безкоштовний проїзд, вартість проїзду складе 12 грн.

транспорт, громадський транспорт, вокзал

Ті, хто володіє Kyiv Smart Card ціна проїзду складе від 15 до 20 гривень, залежно від кількості куплених поїздок: 15 грн - 50 поїздок, 20 грн - 1-9.

Популярні новини зараз

Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."

Стрілянина прогриміла в Києві, введена спецоперація: подробиці подій

Нардеп від "Слуги народу" потрапив у ДТП, фото з місця аварії: "Авто зім'яло від удару"

Дружина продюсера "Квартал 95" з Аліною Гросу помірялися красотами в купальниках: "Це важкий вибір"

Штраф до 5100 гривень з конфіскацією: в Україні набув чинності новий закон, подробиці
Показати ще

Крім того, можна купити місячний проїзний квиток зі знижками - однак поїздка тоді складе від 14,20 грн в залежності від типу проїзного. Також діятимуть проїзні квитки з моменту активації: на 24 години, 48 і 72 години.

транспорт, громадський транспорт, вокзал

Поворозник зазначив, що це вимушене підвищення цін, яке не проводилося з 2018 року. За ці роки став вище індекс споживчих цін, підвищилася мінімальна і середні зарплати, стали вище тарифи на електроенергію і дизельне пальне.

Вартість проїзду планується підняти з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що подорожчає громадський транспорт

Як повідомляла Politeka, маршрутник жорстко провчив чоловіка на зупинці, кадри

Також Politeka писала, нові карантинні правила призвели до колапсу