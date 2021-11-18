Группа нелегалов из Беларуси пыталась проникнуть в Украину - появилось видео.
Задержали их в Чернобыльской зоне отчуждения, возле села Денисовичи.
На видео граждане Афганистана и Пакистана рассказывают, что шли вместе с проводником.
В Украине им якобы обещали сделать новые документы и переправить в одну из стран Евросоюза.
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Видео можно увидеть здесь.
ДОПОЛНЕНО: В полиции опровергают информацию о задержании беженцев в зоне отчуждения. Сообщается, что задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было.
Ранее сообщалось об очереднои обострении на белорусско-польской границе - в ход пошли водометы и светошумовые гранаты.
Ситуация остается крайне напряженной из-за ближневосточных мигрантов.
По данным СМИ, беженцы начали ломать забор, в польских силовиков летели камни.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, что со стороны польской стороны применили водометы и светошумовые гранаты.
Все происходящее с помощью дронов снимали на видео.
Напомним, режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "в случае..."
Как сообщала Politeka, в Польше готовятся к прорыву с белорусской границы, силовики в полной готовности.
Также Politeka писала, что трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве.