Группа нелегалов из Беларуси пыталась проникнуть в Украину - появилось видео.

Задержали их в Чернобыльской зоне отчуждения, возле села Денисовичи.

На видео граждане Афганистана и Пакистана рассказывают, что шли вместе с проводником.

В Украине им якобы обещали сделать новые документы и переправить в одну из стран Евросоюза.

Видео можно увидеть здесь.

ДОПОЛНЕНО: В полиции опровергают информацию о задержании беженцев в зоне отчуждения. Сообщается, что задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было.

Ранее сообщалось об очереднои обострении на белорусско-польской границе - в ход пошли водометы и светошумовые гранаты.

Ситуация остается крайне напряженной из-за ближневосточных мигрантов.

По данным СМИ, беженцы начали ломать забор, в польских силовиков летели камни.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что со стороны польской стороны применили водометы и светошумовые гранаты.

Все происходящее с помощью дронов снимали на видео.

Напомним, режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "в случае..."

Как сообщала Politeka, в Польше готовятся к прорыву с белорусской границы, силовики в полной готовности.

Также Politeka писала, что трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве.