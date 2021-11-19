Предприниматель, автор инициативы «Києве, мий» Виталий Оноприенко считает, что Украина не имеет действенного механизма для воспитания менталитета своих граждан.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

Государство не заинтересовано в том, чтобы в стране оставались образованные и воспитанные люди.

«Эмиграционный тренд в Украине еще жив. Уехать работать в Европу – это все еще модно. Если сначала это был низкоквалифицированный труд, то сейчас уже более квалифицированный и даже престижный. Если взять некоторые португальские провинции, то вторым по популярности после португальского там будет украинский язык. Там очень много наших. Недавно португальцы между собой обсуждали высокое качество работы, которое обеспечивают именно эмигранты из Украины», - говорит он.

Небо и земля – то, что делает португалец и украинец. Плюс еще дешевле, золотые руки у людей, отмечает Оноприенко.

«Люди, которые достаточно образованы и развиты, способные перевоспитаться, пока еще уезжают. А те люди, которые ломают и портят, уехать не могут. Их туда не берут. Они остаются здесь ломать и портить», - отмечает он.

Все знают о высоких штрафах в Сингапуре за любую мелочь, продолжает Оноприенко. Но это как раз был процесс перевоспитания. Но Сингапур когда-то исключили из состава Малайзии. Он был настолько плох, настолько не нравился столице.

«Это единственный случай в истории, когда сепаратизм произошел по инициативе власти, а не территории, которая отделяется. Тогда великий сингапурский лидер Ли Куан Ю решил навести порядок, и это сработало. Но в Киеве такие меры не будут работать. Можно назначить любые штрафы за что угодно. Но нет инструмента контроля. Недостаточно полиции, для того чтобы ловить всех; судов, чтобы разбираться со всеми назначенными штрафами. Просто в стране мало денег», - делает вывод инициатор проекта «Києве, мий».

Politeka сообщала, что Доний объяснил разницу между тремя украинскими революциями: «Мы придумывали, руководили, проводили переговоры».

Также Politeka сообщала, что Янина Соколова рассказала, когда осознала себя украинкой и начала отстаивать идею украинской государственности.



