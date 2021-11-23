Интересно, что подобные случаи происходили и раньше

В селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики сначала ругала своего ученика, а потом начала применять к нему силу.

На обнародованных в местном телеграм-канале кадрах видно, как горе-учительница таскает ученика за ухо и бьет по голове. Местные СМИ сообщают, что это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога.

Дети, которые должны чувствовать себя в безопасности подвергаются физической расправе со стороны учителей. На видео видно, как учительница ругает школьника, а потом хватает его за ухо и бьет по лицу. Кроме того, в это время в кабинете присутствует еще одна женщина. Видео снимали через замочную скважину.

Правоохранители уже зарегистрировали инцидент. В настоящее время идет проверка.

Журналисты местного издания уточнили, что инцидент произошел с учеником 9 класса. Школьники якобы постоянно стучали в кабинет и убегали, поэтому у учительницы не выдержали нервы.

Избивала ученика местная учительница физики – Мельник Валентина Викторовна. Интересно, что подобные случаи происходили и раньше, но, по словам директора школы, это было давно.

"Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться", - добавила директор.

Напомним, что школьников заставили копать картошку вместо уроков, разгорелся скандал.

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