Украина укрепляет свои границы. Все из-за неспокойной ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

На днях на украино-белорусской границе началась специальная операция "Полесье". К ней, кроме пограничников, привлечены представители Нацгвардии, полиции, вооруженных сил Украины и другие военные резервы. Главной задачей операции "Полесье", по словам пограничников является недопущение пересечения украинской границы нелегальными мигрантами и избежание миграционного кризиса.

Ведь именно эти угрозы являются наиболее вероятными сейчас. Как отметил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, сегодня существует реальная угроза углубления миграционного кризиса и увеличения миграционных потоков со стороны Республики Беларусь, которые в основном являются нелегальными. Поэтому сейчас принимаются все меры для укрепления системы охраны границы.

По словам Владимира Никифоренко, операция "Полесье" началась вечером 23 ноября. Для постоянного контроля ситуации на украино-белорусской границе привлечены разнообразные технические средства наблюдения, в том числе и беспилотные авиационные комплексы и другая авиационная техника. Кроме того, планируется выставление дополнительных контрольных постов, которые будут размещены на автомобильных дорогах. Также увеличивается количество патрулей, которые будут контролировать основные пути, направляющиеся к государственной границе, проверять автобусные и железнодорожные станции, принимать различные превентивные меры.

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