С 10 декабря в Украине будет запрещено пользоваться бесплатными пакетами-маечками.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Украины, которое должны принять на заседании правительства 24 ноября.

Так, согласно новым правилам пользоваться такими привычными всем бесплатными пластиковыми пакетиками будет запрещено во всех сферах обслуживания: начиная от продуктовых магазинов и заканчивая кафе-ресторанами. В тех же случаях, когда без пакетика ну совсем не обойтись - за ранее бесплатный продукт - надо будет заплатить. Кстати, цены на пластиковые пакеты прописаны в приложении к постановлению.

Так, за прозрачный пакет без ручек и боковых складок, придется заплатить две гривны. Похожий пакетик, но с ручками будет стоить на 50 копеек дороже. А вот за пакет с ручками и боковыми складками необходимо будет выложить три гривны за штуку.

Следует отметить, что данное постановление должно быть принятой в рамках закона, который приняла Верховная Рада 1 июня 2021 года. Согласно ему с первого января 2022 года запрещено использовать пластиковые пакеты. За нарушение этого закона будут назначаться штрафы от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение штрафные санкции составят от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Однако и в дальнейшем можно будет использовать сумки и пакеты многоразового использования, биоразлагаемые и бумажные пакеты.

Напомним, украинцев предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона