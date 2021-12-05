С 6 декабря в Украине вступают в силу новые карантинные ограничения, а также изменяются сроки действия желтых COVID-сертификатов (о введенной одной из двух доз вакцины).

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров, передает Politeka.net.

С 6 декабря в "желтой" зоне посещать общественные учреждения смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ: желтый COVID-сертификат или справку формы о63-О.

Кроме того, если весь персонал не вакцинирован, то запрещена работа учебных заведений, спортзалов, кинотеатров, бассейнов, заведений общественного питания (кроме доставки и на вынос);

Также с 6 декабря украинцам, даже при наличии COVID-сертификатов, запрещено находится на улице без документов, подтверждающих личность, запрещается самовольно покидать место обсервации.

В "желтой" зоне также нельзя перевозить пассажиров в количестве больше, чем количество сидячих мест + 50% стоячих.

Для работы и посещения общественных учреждений в "красной" зоне теперь подойдет только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Кроме того, с понедельника также будет уменьшен срок действия желтых COVID-сертификатов: с 120 дней, как сейчас, до 30 дней.

Отметим, по состоянию на 5 декабря город Киев и еще 7 регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны.

Добавим, за сутки 04 декабря в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 690, медработников – 68); госпитализировано – 2 926 человек; летальных исходов – 278; поправилось – 9 274 человека.

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