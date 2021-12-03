В Германии приняли решение ввести бессрочный локдаун для граждан, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на Обозреватель, правительство Германии решило ввести бессрочные ограничения для граждан, которые не вакцинировались от коронавирусной инфекции. Люди без прививок не получат доступ к массовым мероприятиям и местам скопления людей.

Более того, ограничения коснуться и посещений родственников в период рождественских праздников. Теперь в гости к людям без прививок могут прийти не более двух родственников одновременно без учета детей до 14 лет.

Локдаун для не вакцинированных включает также запрет на посещения магазинов, заведений общественного питания, культурных мероприятий, массовых собраний и празднований. Отмечается, что такие ограничения для людей без прививок будут действовать бессрочно.

В то же время немецкое издание Frankfurter Rundshau сообщает, что внесли некоторые изменения в правила карантина даже для тех, кто вакцинировался. Так, посещать мероприятия и заведения люди смогут в количестве не более 50 человек в помещении. Кроме того, в школах по всей стране вернули обязательное ношение масок.

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