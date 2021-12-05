В Украине стабилизируется ситуация с коронавирусом - еще 8 областей начали демонстрировать положительную динамику и движутся к выходу с "красно" зоны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Так, по состоянию на 5 декабря город Киев и еще 7 регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны.

Ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее сейчас все они до сих пор находятся в красной зоне. Однако решение о выходе региона из конкретной зоны принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Стоит отметить, что по состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, в Украине с начала пандемии выявлено уже 3 497 477 случаев коронавируса, 6622 – за минувшие сутки. Среди новых инфицированных 690 – это дети, а 68 – медработники.

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