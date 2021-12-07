Узнайте, какой 8 декабря празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
Церковь 8 декабря почитает святого апостола из семидесяти Климента I, который стал четвертым Папой Римским и столкнулся с гонениями, принявший мученическую смерть в Херсонесе.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Апостол Климент родом происходил из состоятельной и знатной семьи. Он был еще крохотным младенцем, когда его мать и два брата отправились по морю в город Афины. Корабль, на котором плыли, потерпел крушение, и все родные потеряли друг друга.
Достигнув юношеского возраста, Климент отправился по миру с целью найти своих родных. Путешествуя, он познакомился с апостолом Петром, учился у него и принял обряд крещения.
Путешествуя дальше с апостолом, Климент нашел отца с матерью и братьев, семья чудом воссоединилась, и все родные также приняли христианство.
Апостол Петр рукоположил Климента на должность Римского епископа. Но в период преследования христиан Климента сослали на каторжные работы, а затем приговорили к смертной казни.
Какие традиции на праздник
8 декабря нельзя жаловаться на холода. Наоборот, тех, кто не боится мороза, бодрых и веселых, зима награждает крепким здоровьем.
Матери в Климентьев день в церквях молились святому и просили крепкого здоровья для детей, чтобы уберечь их от зимних лютых морозов.
Запреты на праздник
Если 8 декабря дать взаймы, особенно с утра, вернуть деньги удастся не скоро.
Запрещалось в этот день покидать жилье и выходить на улицу в темное время суток - верили, что на Клима из леса к их дому приходят волки и поджидают добычу за окнами.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
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Если снег идет, то лето будет дождливым.
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Если на улице морозы и на речном льду видна сверху вода — ожидайте потепление и дождь.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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