Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект, который позволит изымать земельные участки, если это необходимо для строительства дорог.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 6422. Согласно документу, решение об отчуждении земельного участка должно будет приниматься органами исполнительной власти или местного самоуправления.

Основанием для изъятия земельного участка сможет быть исключительно строительство: автомобильных дорог общего пользования государственного значения; мостов; эстакад; объектов, необходимых для их эксплуатации.

Согласно тексту документа, решение об отчуждении земельного участка принимается органами исполнительной власти или местного самоуправления.

Принудительное изъятие будет возможно в случае, если в течение одного месяца власти не смогли договориться с владельцем находящегося на нем земельного участка и недвижимости в течение одного месяца.

В таком случае ведомство может обратиться в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов. Суд будет принимать решение о соответствующих спорах по правилам упрощенного искового производства.

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