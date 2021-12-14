Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 6422. Согласно документу, решение об отчуждении земельного участка должно будет приниматься органами исполнительной власти или местного самоуправления.
Основанием для изъятия земельного участка сможет быть исключительно строительство: автомобильных дорог общего пользования государственного значения; мостов; эстакад; объектов, необходимых для их эксплуатации.
Согласно тексту документа, решение об отчуждении земельного участка принимается органами исполнительной власти или местного самоуправления.
Принудительное изъятие будет возможно в случае, если в течение одного месяца власти не смогли договориться с владельцем находящегося на нем земельного участка и недвижимости в течение одного месяца.
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В таком случае ведомство может обратиться в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов. Суд будет принимать решение о соответствующих спорах по правилам упрощенного искового производства.
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