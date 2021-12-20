По данным синоптиков, во вторник, 21 декабря, на всей территории Украины днем и ночью будет идти снег, ртутный столбик местами опустится до -13 градусов мороза.

Как пишет Politeka.net, на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что завтра, 21 декабря, по всей территории Украины ожидаются снегопады и резкое похолодание.

Так, в Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком температура воздуха ночью опустится от 7 до 9 градусов мороза. В Ужгороде днем ожидаются заморозки до -3 -7 градусов, а ночью ртутный столбик покажет до -7 градусов. В Ивано-Франковске и Львове днем будет от -4 до -6 градусов мороза, а ночью – от -6 до -8 градусов. Холоднее всего будет в Черновцах, где ночью ожидается до -10 градусов мороза. Снежить будет на территории всех западных областей.

На севере и северо-востоке будет холоднее всего в Украине. В Чернигове днем ожидается от -9 до -11 градусов мороза, а ночью до -12. В Сумах температура воздуха будет -11 – -13 градусов мороза целые сутки.

В Киеве все время будет идти снег, а столбик термометра опустится до -8 днем и -11 ночью.

На востоке и юго-востоке будет немного теплее, однако только в Запорожье днем будет от 0 до -2 градусов мороза. В Донецке и Луганске минусовая температура будет и ночью и днем.

На Юге Украины традиционно немного теплее. В Одессе и Николаеве днем температура будет колебаться от -1 до -3 градусов мороза днем и до -6 ночью. В Херсоне днем будет от -1 до 1 градусов. На Крымском полуострове от -1 до 1 днем и от -2 до -4 ночью.

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