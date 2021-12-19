Як пише Politeka.net, у неділю, 19 грудня, на День Святого Миколая, очікується погіршення погоди. У більшості областей, крім АР Крим, буде сніг і дощ. Температура в Україні вночі буде від 1 градуса тепла до -3. Вдень очікується 1-3 градуси тепла. Якщо в західних областях буде сніг з перервами на дощ, то північних і східних областях, а також Дніпрі обіцяють тільки сніг. У Криму в цей день буде без опадів.

Також синоптики попереджають, що по всій Україні оголошена загроза через ожеледицю, вітер а в північних і східних областях ще й хуртовина. Пориви вітру можуть бути до 24 метрів в секунду, що дуже небезпечно на скількій дорозі.

У Києві в цей день обіцяють протягом доби дощ з перервами на дощ. Вночі температура буде від 0 до -4. А вдень очікується від 0 до + 4 градусів. Також в столиці оголошено попередження у зв'язку з ожеледицею і поривами вітру до 24 метрів в секунду.

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