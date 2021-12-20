Об этом сообщает Arabnews. Местные жители делились видео и фото снегопада в YouTube в одном из самых жарких мест на планете.
Известно, что в понедельник утром египтяне могли наблюдать редкое в своей стране явление, однако уже через несколько часов весь снег растаял, создав для людей новую неприятность – чрезмерное количество воды на дорогах.
Правительство и люди оказались не готовы к такому резкому изменению погоды, поэтому многие заведения и порты пришлось закрыть.
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Кроме того, занятия во многих школах были временно отменены.
Ожидается, что неспокойная погода продержится весь день. В ближайшее время в северных районах страны ожидаются ливневые дожди с грозами, местами возможен град.
Кроме этого, сильный ветер вызвал поднятие высоких волн на море, поэтому администрации портов пришлось их закрыть. Так, из-за циклона в северных провинциях Египта закрыли морские порты, объявлено штормовое предупреждение. Высота волн в Средиземном море достигает 5 метров, скорость ветра - порядка 75 км/ч.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.