Климат продолжает удивлять мир - так, в египетской Александрии выпал снег из-за пришедшего в страну мощного европейского циклона.

Об этом сообщает Arabnews. Местные жители делились видео и фото снегопада в YouTube в одном из самых жарких мест на планете.

Snow in EGYPT!

Photo credit: my aunt who lives in Alexandria.

She says the Mediterranean Sea is white and the sand is covered in snow as well.#Egypt #Alexandria #SnowingInEgypt pic.twitter.com/1w2etHeDUw — Dalia (@DaliaReports) December 20, 2021

Известно, что в понедельник утром египтяне могли наблюдать редкое в своей стране явление, однако уже через несколько часов весь снег растаял, создав для людей новую неприятность – чрезмерное количество воды на дорогах.

Правительство и люди оказались не готовы к такому резкому изменению погоды, поэтому многие заведения и порты пришлось закрыть.

Кроме того, занятия во многих школах были временно отменены.

Ожидается, что неспокойная погода продержится весь день. В ближайшее время в северных районах страны ожидаются ливневые дожди с грозами, местами возможен град.

Кроме этого, сильный ветер вызвал поднятие высоких волн на море, поэтому администрации портов пришлось их закрыть. Так, из-за циклона в северных провинциях Египта закрыли морские порты, объявлено штормовое предупреждение. Высота волн в Средиземном море достигает 5 метров, скорость ветра - порядка 75 км/ч.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.