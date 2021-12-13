Известная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко рассказала, как относится к экологической инициативе, благодаря которой в Украине будут сокращать использование полиэтиленовых пакетов.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Маричка Падалко рассказала, что у нее состоялся неприятный разговор с продавщицами на кассе, которые пессимистично отнеслись к нововведению с платными пакетами.

«Поскольку остается важный практический вопрос – «а с чем ходить в магазин», то я хочу немного этим постом помочь всем нам, покупателям. Итак, я предлагаю всем производителям эко-сумок для овощей и фруктов разрекламировать свой товар под этим постом. Сразу замечу, что первый страх покупателей, которым придется отказаться от пластиковых пакетов, придется платить за «вес» сумки. Поэтому они, очевидно, должны быть «легкими», в то же время надежными и крепкими», - отметила Падалко, продемонстрировав свои экологические сумочки.

Напомним, что Маричка Падалко похвасталась отдыхом в Египте: «Превысила наши ожидания».

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко впечатлила новогодним образом: "Отдых не добавил кг и см".

Также Politeka писала, что Маричка Падалко призналась, почему отдыхала с семьей за границей впервые за 10 лет.