Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Маричка Падалко рассказала, что у нее состоялся неприятный разговор с продавщицами на кассе, которые пессимистично отнеслись к нововведению с платными пакетами.
«Поскольку остается важный практический вопрос – «а с чем ходить в магазин», то я хочу немного этим постом помочь всем нам, покупателям. Итак, я предлагаю всем производителям эко-сумок для овощей и фруктов разрекламировать свой товар под этим постом. Сразу замечу, что первый страх покупателей, которым придется отказаться от пластиковых пакетов, придется платить за «вес» сумки. Поэтому они, очевидно, должны быть «легкими», в то же время надежными и крепкими», - отметила Падалко, продемонстрировав свои экологические сумочки.
Напомним, что Маричка Падалко похвасталась отдыхом в Египте: «Превысила наши ожидания».
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Как сообщала Politeka, Маричка Падалко впечатлила новогодним образом: "Отдых не добавил кг и см".
Также Politeka писала, что Маричка Падалко призналась, почему отдыхала с семьей за границей впервые за 10 лет.