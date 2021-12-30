Сильные морозы со снежными заносами - пока в прошлом, на Новый год украинцев ждет потепление с обильными осадками

Синоптики Укргидрометцентра раскрыли, какая погода будет в Украине в последнй день в году, в пятницу, 31 декабря. Так, осадки так или иначе пройдут по всей стране. Запад зальет дождями, Север, Центр и Юг ожидает снег с дождем, а вот на Востоке будет идти мокрый снег.

На Западе столбики термометров покажут днем до 4-5 градусов со знаком плюс и ночью местами подморозит до -3.

На Севере и в Центре в светлое время суток ожидается от -1 до -3 градусов, ночью мороз усилится до -7.

На Юге днем около нуля, а ночью до -3.

На Востоке столбики термометров застынут днем на уровне -2...-4, а ночью может ударить 10-градусный мороз.

В Киеве 31 декабря температура ночью будет -3...-5 градусов, а днем -1...+1. Ветер южно-восточный 5-10 метров в секунду, ночью - снег, днем - мокрый снег с дождем.

Добавим, по данным известного синоптика Натальи Диденко, 31 декабря - 1 января в Украине ожидается оттепель и небольшие "плюсы".

"Примите во внимание: атмосферное давление будет скакать, гололедица будет подстерегать, мокрый снег и дождь будут нервировать водителей и портить новую обувь - а нам нужно быть здоровыми, с ясной головой и на крепких ногах", - предупредила Диденко.

Напомним, что морозы продолжат испытывать украинцев, но осадки отступят: какой будет погода в регионах

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