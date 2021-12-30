В Украине ожидаются сразу несколько мощных магнитных бурь в январе - появился прогноз на месяц.

Специалисты сообщили, когда будут магнитные бури в январе 2022 года.

Первая ощутимая буря ожидается 11-го и 12-го числа. Слабые геомагнитные колебания будут влиять лишь на людей с хроническими болезнями.

Вторая буря силой в 3 балла будет 15 января и она будет ощущаться более болезненно - возможна усталость выше обычной и проблемы со сном.

Третья магнитная буря будет зафиксирована 18 января -в этот день метеочувствительным людям лучше избегать физических нагрузок и следить за здоровьем.

Самый серьезный геомагнитный удар будет 20-21 января. У многих украинцев возможны головные боли и скачки давления.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра раскрыли, какая погода будет в Украине в последнй день в году, в пятницу, 31 декабря. Так, осадки так или иначе пройдут по всей стране.

Запад зальет дождями, Север, Центр и Юг ожидает снег с дождем, а вот на Востоке будет идти мокрый снег.

На Западе столбики термометров покажут днем до 4-5 градусов со знаком плюс и ночью местами подморозит до -3.

На Севере и в Центре в светлое время суток ожидается от -1 до -3 градусов, ночью мороз усилится до -7.

На Юге днем около нуля, а ночью до -3.

На Востоке столбики термометров застынут днем на уровне -2...-4, а ночью может ударить 10-градусный мороз.

В Киеве 31 декабря температура ночью будет -3...-5 градусов, а днем -1...+1. Ветер южно-восточный 5-10 метров в секунду, ночью - снег, днем - мокрый снег с дождем.

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