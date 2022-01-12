Коронавирус продолжает свирепствовать в Украине, более того, в некоторых областях уже три дня подряд ухудшаются все COVID-показатели.

Об этом свидетельствуют индикаторы на сайте Министерства здравоохранения Украины. По состоянию на 12 января в "оранжевой" зоне карантина находятся Херсонская и Сумская области. В них продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом, что свидетельствует о начале новой волны коронавируса.

В этих областях уже три дня подряд ухудшаются COVID-показатели. В частности, на Сумщине увеличивается коэффициент обнаружения случаев инфицирования. 12 января он составляет уже 21,6% при целевом показателе 20%.

В то же время на Херсонщине растет количество госпитализаций. Показатель составляет уже 66,9% при целевом показателе 50%.

При этом все остальные области находятся в" желтой " зоне.

Стоит отметить, что накануне в Украине подтвердили 7117 заражений коронавирусом, в том числе у 409 детей и 160 медицинских работников. Еще 1898 больных или с подозрением на инфицирование попали на больничные койки.

Кроме того, COVID-19 унес жизни 193 украинцев, в то же время 8077 его побороли.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

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