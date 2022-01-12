Об этом свидетельствуют индикаторы на сайте Министерства здравоохранения Украины. По состоянию на 12 января в "оранжевой" зоне карантина находятся Херсонская и Сумская области. В них продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом, что свидетельствует о начале новой волны коронавируса.
В этих областях уже три дня подряд ухудшаются COVID-показатели. В частности, на Сумщине увеличивается коэффициент обнаружения случаев инфицирования. 12 января он составляет уже 21,6% при целевом показателе 20%.
В то же время на Херсонщине растет количество госпитализаций. Показатель составляет уже 66,9% при целевом показателе 50%.
При этом все остальные области находятся в" желтой " зоне.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Мартыновская дерзко потроллила Сергея Притулу за кулисами "Мастер Шеф": "Ненавижу...
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"
Стоит отметить, что накануне в Украине подтвердили 7117 заражений коронавирусом, в том числе у 409 детей и 160 медицинских работников. Еще 1898 больных или с подозрением на инфицирование попали на больничные койки.
Кроме того, COVID-19 унес жизни 193 украинцев, в то же время 8077 его побороли.
Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.
Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в МОЗ сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.
Также Politeka писала, о тысяче за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.