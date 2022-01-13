При таинственных обстоятельствах оборвалась жизнь актера Алексея Гериловича, который снимался в сериалах "Глухарь", "Интерны" и "Универ".

Первыми тревогу забили друзья 48-летнего Гериловича, который несколько дней не выходил на связь. Тело актера 12 января обнаружил в его квартире один из товарищей, который не выдержал молчания и решил проверить, что с ним. Труп пролежал в квартире 4 дня, передает Телеграм-канал 112.

"Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последнее время актер активно занимался спортом и употреблял спортивные добавки. Также мужчина злоупотреблял алкоголем", - говорится в сообщении.

Герилович якобы был без одежды и лежал на кухне, а рядом были разбросаны лекарственные препараты. В квартире при этом царил беспорядок.

Отметим, Герилович сыграл более шестидесяти ролей в кино и сериалах. В основном он исполнял "криминальных авторитетов", благодаря своей брутальной внешности.

Друзья и фанаты актера оплакивают его в соцсети:

"Соболезнования близким. Вечный покой Алексею"

"Лёшенька, царствие небесное😢😢😢 нет слов, замечательный человек"



"Очень жаль. Всегда напоминал мне американского актёра и культуриста Гордона Митчелла. Какая же хрупкая это биологическая структура"

"Покойся с миром, богатырь Русской земли!!!😢"

"😢Леха как же так….царство небесное друг!!!! Когда похороны и где, кто знает?"

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