Один из украинских банков, у которого до сих пор не было собственных банкоматов, объявил о появлении таковых в скором времени.

Речь о Monobank, который существует с 2017 года. О том, что у этого банка скоро появятся собственные банкоматы, сообщил один из учредителей Олег Гороховский в соцсети Фейсбук.

По его словам, банкоматы будут иметь непривычный внешний вид - они будут полностью черными (как, собственно, и карты этого банка) с кошачьими "мордами" и ушками.

"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", - а еще каждый из видов банкоматов будут иметь свои имена.

"Предлагайте ваши варианты имен..., - говорится в сообщении Гороховского.

Пока одни украинцы восторгаются креативностью Monobank, другие жалуются на работу этого учреждения. В частности, на сайте Минфина в разделе с отзывами опубликовали новый комментарий возмущенного клиента, обвинившего банк в удерживании денег.

"Был клиентом Монобанка 2 года, пока в один прекрасный день мне не пришло уведомление от Монобанка, что "мы отказываем вам в обслуживании", после этого я уже не смог зайти в приложение и соответственно не могу распоряжаться своими деньгами (68 тыс. грн). Сказали, чтобы вернуть деньги, напишите заявление и отправьте на имейл, все сделал, как сказали. Прошла уже неделя никаких подвижек в вопросе нет, хотя сказали регламент обработки заявления 3 рабочих дня. Каждый день звоню и пишу на имейл, отвечают только ожидайте, сроки ожидания не уточняют. Ведут себя как мошенники", - заявил экс-клиент Monobank.

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