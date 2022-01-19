Мошенники раскручивают через социальные сети новую схему обмана украинцев, в которую заманивают людей при помощи упоминания банка Monobank.

Об этом рассказал в своем Фейсбук один из соучредителей банка Олег Гороховский. Дело в том, что мошенники для своей схемы используют именно его фотографию. В своей публикации Гороховский рассказал, что клиенты Monobank массово интересуются, действительно ли банк имеет отношение к рекламе, которая все чаще мелькает в соцсетях.

Речь идет об объявлениях о новой платформе для заработка, якобы созданной банком. Пользователей призывают зарегистрироваться и переходить по ссылкам. В этой схеме используется название «Моно» и фотографии Гороховского.

Людям предлагают «зарабатывать в автоматическом режиме до 30%» на пассивных инвестициях при условии наличия у них карты Monobank. Для этого всего лишь необходимо установить специальное приложение якобы для «инвестиционных операций».

Однако Гороховский, пообщавшийся с мошенниками по телефону, подчеркивает, что речь идет о шпионской программе, которая передаст аферистам все данные об авторизации клиента банка, предоставив им доступ к его деньгам.

«На мой вопрос, почему они оба говорят с русским акцентом, сказали, что их колл-центр находится в России, но все операции делает украинский банк», - добавил представитель банка.

Он рассказал, что на сегодняшний день известно о 9 клиентах Monobank, пострадавших от действий мошенников. Сумма ущерба составила 53338 гривен.

Гороховский призвал украинцев быть осторожными с подобными схемами и жаловаться на такую рекламу администрации Фейсбук.

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