Снег и морозы в воскресенье вернутся на всю территорию Украины, напомнив людям о настоящей зиме.

Соответствующим прогнозом на 23 января поделились синоптики Укргидрометцентра.

Они сообщили о том, что украинцам в последний день недели стоит ждать небольших снегопадов по всей территории страны.

Ветер будет умеренным, северного и северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. На западе местами вероятны более сильные порывы со скоростью до 15-20 м/с.

Водителям стоит быть осторожными из-за возможного гололеда на дорогах. Не стоит беспокоиться только жителям южных областей.

В Украине также немного похолодает. Самые низкие температуры ожидаются ночью в центральных и восточных областях.

В северных и западных областях ночью температуры будут колебаться от -9 до -4 градусов, а днем - от -5 до -2.

В центре и на востоке ночные морозы будут более сильными - до -12 градусов, а днем ожидается от -6 до +1 градуса.

На юге будет теплее всего: от -7 до -4 градусов ночью, а днем – от -2 до +1 градуса.

Напомним, украинцам рассказали, где пройдет снег.

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко ухудшится, подробности.

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