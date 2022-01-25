Как сообщает Politeka.net, 26 января православные христиане почитают святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. По народному календарю день получил название Ермил день, Ярема на печи.

История праздника

Святой Ермил служил дьяконом города Сингидон (сейчас это Белград, столица Сербии). За то, что он проповедовал христианскую веру, его заточили. Святого пытали, но от веры он так и не отказался. За это его казнили, утопив в реке.

Святой Стратоник дружил с Ермилой и работал тюремным охранником. Кроме того, он тайно проповедовал христианскую веру. Когда Ермилу пытали, он не выдержал и заплакал, чем выдал себя. Его уличили в христианстве и дружбе с Ермилой. Потому он также был подвергнут пыткам, но веры не предал. Его утопили вслед за Ермилой.

Мощи Ермилы и Стратоника были найдены верующими на берегу Дуная и похоронены в Сингидоне.

Какие традиции на праздник

Особенно много примет и традиций в день Еремы было связано с кошкой.

В народе считалось, что кошки способны находить места, которые помогают бороться с усталостью и болезнями. Если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет.

Перед тем, как вечером, 26 января, укладывать ребенка спать, нужно посадить в кроватку кошку. Верили, что после этого ребенок весь год будет хорошо спать.

Что нельзя делать

Не следует смотреться в воду, в том числе и в замерзшую, то есть в лед. В противном случае здоровье может начать ухудшаться.

Не стоит в этот день давать взаймы соль, хлеб и монеты, иначе вскоре придется голодать.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Вокруг Луны 26 января виден круг - будет метель.

В лесу 26 января трещат деревья - скоро ударят сильные и продолжительные морозы.

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