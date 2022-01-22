Аналітики і вчені фіксують зростання захворюваності COVID-19, А до 21 січня вісім регіонів опинилися в "помаранчевій" зоні, ще кілька можуть поповнити "червону" зону.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Ліга. net" розповів, чи чекати нового локдауну в Україні. Варто відзначити, що в країні почалася нова хвиля коронавірусу. Кожен день фіксують підвищені показники захворюваності.

Так, Ігор Кузін запевнив, що вводити тотальний локдаун, як навесні 2020 року, не будуть. Влада має намір використовувати існуючі заходи обмежень: сертифікати про вакцинацію і захисні маски.

При цьому нова хвиля коронавірусу через штам "Омікрон" може швидко поширитися і досягти піку. В Україні все більше областей переходять в "червону" зону карантину через збільшення випадків госпіталізацій і кількості хворих.

Як заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, в Україні "червона" карантинна зона може поповнитися ще двома регіонами. На межі опинилися епідеміологічні показники в Рівненській та Чернівецькій областях.

У Львівській області теж зростає третій день поспіль динаміка рівня госпіталізації, в той же самий час, як інші показники залишаються на рівні норми.

Нагадаємо, що Україна входить в "червону" зону, де введуть додаткові обмеження.

Як повідомляла Politeka, кількість заражених невблаганно зростає.

Також Politeka писала, що Україну накриває п'ята хвиля вірусу, таких цифр не було з листопада.