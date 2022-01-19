Про це передає Politeka.net, посилаючись на заяву глави Міністерства охорони Здоров'я Віктора Ляшка.

Так, глава МОЗ Ляшко повідомив, що тепер термін дії covid-сертифікатів скоротили до 270 днів (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Питання видачі сертифікатів. Після проведення бустерної дози вакцинації та плюс скорочує термін дії сертифіката після вакцинації з 365 днів (одного року) до 270 (9 місяців)", — повідомив Віктор Ляшко.

Всі, хто отримав бустерну дозу щеплення проти COVID-19, зможуть згенерувати новий сертифікат в додатку дія в кінці січня. Варто відзначити, що таку практику Україна перейняла у Євросоюзу.

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Нагадаємо, також на засіданні Кабінету Міністрів 19 січня ухвалили рішення, що "ковидну" тисячу можна буде витрачати також на ліки та медичні препарати.

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Однак, це зможуть робити не всі. А тільки особи, які досягли віку 60 років і зробили повний курс вакцинації.

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