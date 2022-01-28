В Украине пятая волна коронавируса началась несколько ранее, чем предполагалось - уже с середины января наблюдается резкое увеличение новых случаев заболевания за сутки, и сейчас их число превышает 30 000.

В Минздраве делают неутешительные прогнозы. Тридцать тысяч - это далеко не предел. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 27 января в прямом эфире ТСН.

Так, новая волна коронавируса, пик которой ожидается в феврале, будет отличаться от предыдущих. По словам Ляшко, через пару недель новые случаи заболевания в Украине будут исчисляться 60-70 тыс. в сутки.

"Будет отличаться по количеству случаев, поскольку прогнозируется в два, а то и больше раза новых больных коронавирусом. Прошедшую волну мы имели 27 тыс. случаев в сутки, сейчас мы прогнозируем ориентировочно 60 тыс. больных", – отметил министр.

При этом, должно уменьшиться количество госпитализаций, учитывая особенности протекания этой волны.

Отметим, за последние сутки, 27 января, в Украине зафиксировали абсолютный антирекорд по количеству заболевших за все время пандемии - 34 408. Летальных случаев зарегистрировано 144, выздоровевших - 6 142.

Больше всего COVID-19 "подкосил" Ивано-Франковскую (2807), Львовскую (2793), Одесскую (2406), Житомирскую (1988), Хмельницкую (1865) области и Киев (2384).

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