Всемирная организация здравоохранения поспешила успокоить людей, назвав предполагаемые сроки завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yahoo News.
Так, директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что сейчас всю Европу охватил всплеск штамма "Омикрон". Он предположил, что после волны нового штамма пандемия коронавируса может перейти к своей заключительной части. К этому приведет выработка коллективного иммунитета, а также массовая вакцинация населения.
"Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года. Но не обязательно, что пандемия вернется. Этот вирус не раз удивлял нас, поэтому мы должны быть очень осторожны", – заявил директор ВОЗ в Европе.
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Оптимистический прогноз также сделал ведущий американский ученый Энтони Фаучи. Свои прогнозы он просчитал, изучив показатели заболеваемости в США, которые начали снижаться.
ВОЗ в Африке также заявило о снижении показателей госпитализированных и смертности. Это произошло впервые после обнаружения на континенте штамма "Омикрон".
Напомним, что Украина входит в «красную» зону, где введут дополнительные ограничения.
Как сообщала Politeka, тысячу за вакцинацию разрешили тратить в аптеках.
Также Politeka писала, что свыше тысячи зараженных и много жертв - новая волна COVID-19 накрыла Одесчину.