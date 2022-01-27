За 11 месяцев прошлого года умерли 650 тысяч украинцев. Учитывая количество новорожденных, с января по ноябрь 2021 население уменьшилось почти на 400 тысяч. Это рекордное сокращение населения за 11 лет. Такие данные приводит ресурс "Опендатабот".
Из-за превышения показателя смертности над рождаемостью в целом в стране с 2010 года стало на более 2,6 млн граждан меньше.
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В ТОП-3 основных причин смертности в прошлом году попали:
- сердечно-сосудистые заболевания (51,6%);
- коронавирус (24,9%);
- онкология (7,2%).
Отметим, в ноябре от коронавируса умерли почти 22 тыс. человек - это 25% от общего количества смертей. В сентябре вирус унес 2900 жизней. За два следующих месяца смертность от него выросла в семь раз.
Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 32 393. Подобных цифр не было с осени прошлого года. Эксперты заявили, что в Украине началась пятая волна коронавируса. Единственным эффективным способом противодействовать недугу по-прежнему является вакцинация. Украинцев призывают делать третью, бустерную прививку.
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