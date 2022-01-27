Так, 26 января был зафиксирован абосолютный реконд по заболеваемости - 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни: из них детей – 4 847, медработников – 797.

За прошлые сутки госпитализировано 3 016 человек, не смогли справиться с болезнью 154 украинца и выздоровели 5 237 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сегодня, 27 января, Ровенская область перешла в "красную" зону карантина. Посещать общественные учреждения теперь можно с лишь с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом на ковид.

коронавирус, больница

В Ровенской области с сегодняшнего дня запрещена:

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  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа учебных заведений, где полностью вакцинированы не все сотрудники (кроме детсадов и начальной школы);
  • работа развлекательных заведений - ТРЦ, кинотеатров, театров;
  • работа учреждений культуры;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и т.д,
  • проведение массовых мероприятий.

карантин, люди, украинцы, локдаун

В случае, если все сотрудники имеют "зеленый" сертификат, отрицательный результат ПЦР-тест, экспресс-тест или сертификат о выздоровлении - ограничения не действуют.

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