В Україні в суботу встановиться спокійна погода з помірною температурою, але сніг і ожеледиця не дадуть забути про зиму.

Прогнозом на 29 січня у своєму Телеграм-каналі поділилася синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що на вихідних над територією України будуть переміщатися атмосферний фронти Північно-Західного циклону. Саме вони нестиме за собою сніг і мокрий сніг, а також ожеледицю і сильний вітер.

Опади в суботу та неділю пройдуть практично по всій території країни. Паузи спостерігатимуться лише вдень у суботу у західних, південних, північних регіонах та Вінницькій області, а також у ніч на неділю у центральних та східних областях.

При цьому в суботу на півночі і сході йтиме невеликий сніг, а в окупованому Криму – дощ. У неділю опади будуть більш рясними.

Температура буде помірною, без особливих стрибків. Вночі сильні морози очікуються лише на Закарпатті, де стовпчики термометрів опустяться до -6...-8 градусів. Вдень по всій країні очікується від -2 до + 3 градусів.

Діденко попередила, що через постійні снігопади і танення снігу при плюсових температурах на дорогах країни в найближчі дні може бути дуже слизько.

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