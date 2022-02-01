В Украине решили бороться с загрязнением окружающей среды подорожанием стоимости пластиковых пакетов - это должно стимулировать граждан пользоваться многоразовыми авоськами и т.п.

Минэкономики установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, которые вступают в действие с 1 февраля.

Отметим, с декабря пакеты запретили распространять бесплатно - тогда магазины установили на них символическую цену от 1 до 12 копеек. Но сейчас все изменилось.

Так, в магазинах и заведениях общественного питания стоимость большого пакета (со стенками толщиной более 50 микрометров) с февраля будет минимум 2 гривны - без ручек и боковых складок; 2,5 гривны - без ручек, но со складками или с ручками, но без складок и 3 гривны - с ручками и складками.

Важно: это минимальные цены, поэтому магазины могут продавать такие пакеты еще дороже.

Далее жестче. С 10 марта будет полностью запрещено распространение нескольких видов пластиковых пакетов, за которые сейчас введена плата: сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов (материал для изготовления которых состоит из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

При этом запрет не затронет тонких пакетов, которые предназначены для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. Такие пакеты можно будет использовать до 2023 года.

Украинцы бурно обсуждают в Сети новое подорожание:

"За 3 грн. - элитный вариант. Для простого человека без ручек и без складок... Обидно... "

"Вот свезло нам, вот свезло... Эпохе бедности - все! Разве могут столько стоить пакеты в бедной стране?!"

"Если подорожают - это для многих будет стимулом пользоваться многоразовыми сетками для овощей"

"Вы перерабатывать отходы лучше начните"

"Пусть лучше пункты приёма организовывают, что бы мы могли сдавать эти пакеты по 2 грн.! Стали стеклотару принимать, детвора меньше ноги режут о разбитые бутылки..."

Напомним, новое подорожание в магазинах с 1 февраля: за что украинцы будут переплачивать