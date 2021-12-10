С сегодняшнего дня, 10 декабря, в Украине заработало новое ограничение, связанное с защитой окружающей среды. Отныне запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Решение было принято в июне 2021 года и после полугодового подготовительного периода теперь вступило в силу, сообщает пресс-служба Минприроды. Это означает, что в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг пакеты с 10 декабря - теперь только платно. Исключение - сверхтонкие пакеты, являющиеся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда.

Стоимость пакета без ручек и боковых складок составит 2 гривны, за пакет с ручками, но без складок, или без ручек, но со складками украинцам придется выложить 2,5 грн., а за "маечку" с ручками и складками - 3 грн.



Тех субъектов хозяйствования, кто нарушит новое требование, будут штрафовать:

- за нарушение запрета распространения в заведениях торговли – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение трех лет - от 1000 до 2000 НМДГ;

- за безвозмездное распространение пластиковых пакетов – от 100 до 200 НМДГ, и за повторное - от 200 до 500 НМДГ.

Стоит отметить, данное нововведение лишь первый этап ограничений. Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.



Украинцы бурно обсуждают в Сети очередной запрет:

"Я считаю, что борьба за чистоту экологии, по крайней мере в Украине, это все фигня, для замыливания очей западных партнеров. Даже если ты будешь сортировать мусор, его все равно скопом вывезут на полигон"

"Если оценить в 1 коп., это уже не бесплатно, или как???)))"

"Кто вам сказал, что они бесплатные - они включены в стоимость товара, причём с хорошим наваром. Сам работал на предприятии, которое выпускало бумажные пакеты. Вместо разовых здоровых пакетов, изготовьте многоразовые сумки. И не дорогие. Пакеты - только для "мокрых" товаров".

Напомним, новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря