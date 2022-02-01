Американский актер Мозес Джей Мосли, сыгравший зомби Майка в сериале "Ходячие мертвецы", найден без признаков жизни в своем автомобили вдали от дома.

Следствие предполагает самоубийство. Мозесу Дж. Мосли был всего 31 год. Семья актера заявила о его пропаже после того, как он не выходил на связь около недели.

"Walking Dead" actor Moses J. Moseley has died, and cops are investigating the circumstances surrounding his death. https://t.co/VCW2XbTr8x — TMZ (@TMZ) January 31, 2022

Полицейским удалось отследить автомобиль Мозеса, который привел их в район моста через автостраду в Стокбридже. Тело актера с огнестрельным ранением обнаружили в его машине, пишет издание TMZ.

Кроме "Ходячих мертвецов", Мозес Дж. Мосли снимался в сериалах «Хранители», «Королева юга», «Американская душа», в фильме «Голодные игры: И вспыхнет пламя».

Менеджер Мосли Табата Минчу заявил, что покойного "любили все, кто его встречал - он был будто ярким свет в глазах каждого".

Фанаты скорбят за актером, с теплом вспоминая о нем:

"Очень жаль ❤️ Отдыхай в раю"

"Вчера была Мисс США 30-ти лет, а теперь этому молодому человеку всего 31. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что в феврале начнется масштабная инициатива по охране психического здоровья. Эти самоубийства, возможно, могут предостеречь других, прежде чем они пойдут по этому пути. Rip"

"Молимся за его семью"

"Он был таким классным парнем! Это душераздирающе"

"RIP, Мозес. Я не могу поверить, что ты ушел, это так несправедливо, мир только что потерял лучшее 😭💔"

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